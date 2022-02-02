Мишустин: приостановка плановой медпомощи на фоне ковида допустима лишь на время

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Приостановка плановой медицинской помощи в регионах РФ в случае ухудшения ситуации с пандемией коронавируса допустима лишь на время, а в ряде случаев оказание медпомощи не должно прекращаться вообще. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

Он напомнил, что у глав субъектов РФ сегодня есть возможность временно приостанавливать плановую медицинскую помощь по некоторым профилям и только в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"Ключевое слово здесь именно "временно". Как только обстановка в регионе стабилизируется, необходимо сразу же возобновить плановую помощь. При этом прошу держать на контроле вопрос оказания медпомощи детям. Также не должна прекращаться помощь людям, у которых болезни, требующие непрерывного лечения, например, онкология", - сказал Мишустин, поручив главе Минздрава Михаилу Мурашко держать этот вопрос на личном контроле.

То же самое касается, по словам премьера, вопроса обеспечения лекарствами льготников, тех, кто лечится на дому. Он поручил Минздраву вместе с Минпромторгом "внимательно следить за тем, чтобы во всех регионах был запас препаратов". "Несмотря на сложности, своевременное предоставление лекарств не должно прекращаться. Необходимо, чтобы в поликлиниках и дальше проводились лабораторные исследования, в том числе тестирования на коронавирус", - сказал Мишустин.

Отдельно глава кабмина коснулся темы экспертизы качества в процессе оказания медицинской помощи, как в амбулаторных условиях, так и в стационаре. "Она будет проводиться впервые, это очень важная тема. Надо следить, чтобы пациенты получали нужное именно им лечение исходя из их диагноза, не должно быть никаких нарушений", - заключил Мишустин.