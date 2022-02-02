В Дербенте продлили дистанционный режим обучения в школах и детсадах до 6 февраля

МАХАЧКАЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Дистанционное обучение продлили в школах и детских садах дагестанского Дербента из-за распространения новой коронавирусной инфекции и ОРВИ среди учащихся и педагогов. Об этом в среду сообщили ТАСС в администрации города.

"В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции и с большим количеством заразившихся ОРВИ среди учащихся и педагогов принято решение продлить обучение с использованием дистанционных образовательных технологий с 2 февраля по 6 февраля включительно, за исключением обучающихся 9-х, 11-х классов: школы №1, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21 и гимназия № 1, 2, 3. Также на вышеуказанный срок временно приостановлена работа детских садов №12, 14, 16, 19, 22, 25, 28", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ситуация с распространением коронавируса в Дагестане осложнилась, наибольшую нагрузку испытывает амбулаторно-поликлиническое звено. В связи с этим в регионе приостановили плановые осмотры и углубленную диспансеризацию пациентов. В Ахвахском районе республики из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ввели локдаун. По последним данным, всего в регионе зарегистрировали 73 922 случая заболевания коронавирусом, в том числе 364 за последние сутки, в республике развернули 2913 коек.