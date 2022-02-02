Комиссия РПЦ опубликовала материалы по изучению экспертиз "екатеринбургских останков"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Материалы церковной комиссии по изучению результатов исследования "екатеринбургских останков" опубликованы в среду на официальном сайте Русской православной церкви. Выводы экспертов и ученых в рамках следствия сделаны "на высоком научном и профессиональном уровне". При этом сама комиссия не дает своей оценки экспертиз - это прерогатива Архиерейского собора, заявил в среду ТАСС секретарь комиссии, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

"Еще в 2015 году было предложено собрать все те вопросы, которые возникли и у следствия, и беспокоят нашу православную общественность. На эти вопросы и следствие, и экспертизы, и церковная комиссия должны были дать ответы. Вот эти ответы получены, они представлены сейчас, и на Архиерейском соборе будет принято или не принято решение (относительно признания подлинности останков - прим. ТАСС). Но все эти ответы сейчас представлены уже экспертами, учеными, все это сделано на по-настоящему высоком, научном и профессиональном уровне", - сказал митрополит Тихон.

В материалах профильной церковной комиссии отмечается, что открытость следственных действий последних лет по делу о гибели царской семьи "обеспечивает доверие" к полученным результатам экспертиз. В частности, согласно результатам исследований "екатеринбургских останков", тела и останки императора Николая II, его семьи и ближайшего окружения были действительно захоронены в двух местах на территории Поросенкова лога под Екатеринбургом.

"В отличие от следственных действий 90-х годов, которые проводились практически в закрытом режиме, ограничивая возможность какого бы то ни было контроля со стороны представителей Русской православной церкви или православной общественности, следственные действия 2015-2021 годов велись прозрачно, в тесном сотрудничестве с соответствующей церковной комиссией. Открытость следственных действий последних лет для Церкви и общества обеспечивает доверие к полученным результатам", - говорится в опубликованных материалах комиссии.

В них также подчеркивается, что "комиссия Русской православной церкви и Следственный комитет России предприняли меры к тому, чтобы новые исследования были максимально независимы и объективны".

В настоящее время в РПЦ не решен вопрос признания "екатеринбургских останков" подлинными останками императора Николая II, членов царской семьи и ее окружения. В сентябре 2015 года СК РФ возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. В рамках уголовного дела проводились антропологическая, генетическая, историческая, судебная экспертизы. В СК отмечали, что у следствия не осталось сомнений касательно версии смерти царской семьи и принадлежности обнаруженных под Екатеринбургом останков. Новое расследование велось во взаимодействии с представителями Русской церкви, которая создала собственную комиссию по изучению результатов экспертиз.