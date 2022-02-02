Мишустин призвал продолжать наращивать темпы вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал продолжать вакцинацию граждан от коронавирусной инфекции и своевременно оказывать помощь заразившимся людям.

"Нужно обеспечить качественное и своевременное оказание медицинской помощи всем пациентам с коронавирусом, усилить контроль за соблюдением мер предосторожности. Даже в сложившихся крайне непростых условиях важно и дальше наращивать темпы вакцинации", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

Он попросил участников заседания лично заниматься всеми этими вопросами.