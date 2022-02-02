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Мишустин призвал продолжать наращивать темпы вакцинации от коронавируса

Глава кабмина попросил участников координационного совета по борьбе с ковидом лично заняться этим вопросом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал продолжать вакцинацию граждан от коронавирусной инфекции и своевременно оказывать помощь заразившимся людям.

"Нужно обеспечить качественное и своевременное оказание медицинской помощи всем пациентам с коронавирусом, усилить контроль за соблюдением мер предосторожности. Даже в сложившихся крайне непростых условиях важно и дальше наращивать темпы вакцинации", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

Он попросил участников заседания лично заниматься всеми этими вопросами.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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