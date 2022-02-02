Заболеваемость ковидом снижается лишь в Амурской и Еврейской автономной областях

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом растет в 83 регионах России, причем в 19 она превышает среднероссийский показатель. Снижаются темпы распространения инфекции только в Амурской и Еврейской автономной областях, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По итогам четвертой недели превышение всероссийской заболеваемости зарегистрировано в 19 регионах, рост, как вы уже отметили, в 83, в двух мы пока видим снижение заболеваемости на 4% и 8%, <...> [в] Амурской области и Еврейской автономной области", - сказала Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 381,7 млн заражений коронавирусом и около 5,7 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 12 128 796 случаев заражения, умерли 332 690 человек.