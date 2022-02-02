Глава Карелии поручил сформировать план расселения 1 млн кв. м аварийного жилья

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 февраля. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил всем муниципалитетам совместно с региональным Минстроем до конца года сформировать дорожную карту реализации третьего этапа программы расселения аварийного жилья, который в республике включит более 1 млн кв. м. В плане необходимо отразить показатели по компенсациям собственникам и предполагаемые объемы строительства нового жилого фонда, сообщил руководитель региона в среду в ходе онлайн-совещания по проблемам Беломорского района.

"Прошу в каждом районе Минстрой вместе с муниципалитетами эту работу к 31 декабря закончить. Мы с вами должны понимать, сколько мы с вами будем выплачивать компенсаций, <…> сколько и где мы должны построить новое жилье хорошего качества. Это сегодня касается практически каждого района. "Вторичкой" и компенсациями мы с вами уже нигде не обойдемся. Строить придется достаточно много, в том числе на северных территориях", - сказал Парфенчиков.

В новый этап региональной программы, который коснется домов, признанных аварийными после 2017 года, уже сегодня входит более 1 млн кв. м, требующих расселения. Это в шесть-семь раз больше объемов, которые есть в текущей программе нацпроекта "Жилье и городская среда". Ее власти республики заканчивают с опережающими темпами с ожидаемым завершением в конце 2023 года.

Как отметил глава Карелии, третий этап расселения может изменить системы тепло- и энергоснабжения региона. В республике есть населенные пункты, где до половины жилого фонда признали аварийным и подлежащим расселению, что приведет к изменению объемов потребления услуг ЖКХ. Кроме того, властям необходимо связать планы по строительству новых домов и с программой газификации региона.

"Без расселения такого огромного количества жилья мы с вами не сформируем ни энергетический баланс региона, не сделаем нормально ни газификацию, ни теплоэнергетику. Сегодня мы понимаем, что за пять-шесть лет многие наши населенные пункты изменятся кардинально: есть населенные пункты, где 50% существующего жилого фонда надо сносить. Понятно, что через шесть-семь лет это будет другой населенный пункт с соответствующим потреблением воды, электричества, газа, где это возможно, тепла", - сказал Парфенчиков, добавив, что республика планирует обратиться в федеральный центр с просьбой начать реализацию третьего этапа расселения жилья на год раньше, с начала 2023 года.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.