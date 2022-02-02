На Ставрополье для детей-сирот будут строить малоэтажные дома

ПЯТИГОРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Для детей-сирот Ставропольского края начнут строить малоэтажные дома, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора.

"В 2022 году планируется вручить ключи от домов 323 очередникам - путем приобретения жилья и строительства нового. В том числе в нынешнем году начнется возведение домов еще для 433 детей-сирот со сдачей в 2023 году. Планируется, что это будет малоэтажное строительство - по восемь квартир на дом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая возможность прорабатывается с застройщиками в 10 территориях - в Благодарненском, Буденновском, Ипатовском, Кочубеевском, Курском, Левокумском, Нефтекумском, Шпаковском, Новоалександровском и Предгорном округах. Ключи от квартир в таких малоэтажных домах будут переданы 104 ставропольцам.

По данным пресс-службы, глава региона Владимир Владимиров поручил своевременно подготовить проектно-сметную документацию. Он также обозначил важность подключения объектов к инженерной инфраструктуре сразу же после завершения строительства.