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Около 230 больших игровых комплексов установят в Подмосковье в 2022 году

Детские игровые площадки появятся в 56 городских округах области

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Почти 230 крупных детских игровых площадок установят в 56 городских округах Московской области в текущем году, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Перед нами стоит большая задача - сделать комфортным окружающее человека пространство. Мы знаем, как важны детские площадки для маленьких жителей Подмосковья. На протяжении восьми лет реализуем губернаторскую программу по установке игровых комплексов. В этом году продолжим программу - установим еще 229 таких площадок в 56 городских округах", - приводятся в тексте слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

В пресс-службе уточнили, что "губернаторские" площадки - это большие игровые комплексы площадью 300 кв. м. и 450 кв. м. с безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета. Помимо игровых элементов здесь также устанавливаются скамьи, урны, информационные стенды.

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