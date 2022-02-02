Число случаев заражения "омикроном" в Москве возросло до 2 836

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более 2,8 тыс. случаев заболевания новым геновариантом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Москве, более 80% заболевших не покидали страну. Об этом сообщается в среду на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 1 февраля 2022 года в Москве зарегистрировано 2 836 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", из них 2 311 заболевших (81,5%) не выезжали за пределы Российской Федерации, 525 случаев (18,5%) являются завозными и связаны с поездками в 61 страну. Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию - 13,5%, ОАЭ - 10,5%, Египет - 9,9%, Доминиканскую Республику - 6,5%. В возрастной структуре взрослые от 40 до 65 лет составили 41,1%, от 18 до 39 лет - 42,3%", - говорится в публикации.

Там уточняется, что управлением по каждому случаю организовано проведение эпидемиологического расследования. "Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение. Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве", - заключается на сайте.