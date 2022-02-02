Личный прием в органах госвласти Тюменской области из-за COVID-19 приостановят до марта

ТЮМЕНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Органы госвласти Тюменской области приостановят личный прием граждан с 7 февраля до 2 марта 2022 года. Об этом в среду журналистам сообщили в информационном центре правительства региона.

"Личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области приостановлен на период с 7 февраля до 2 марта 2022 года. Это решение принято в целях предупреждения распространения COVID-19. Органы власти будут работать с обращениями граждан и организаций в дистанционном формате, в том числе посредством почты России, официального портала органов государственной власти Тюменской области, факсимильной связи, официальной электронной почты, ящиков для корреспонденции (при наличии), телефонной связи", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки зарегистрировано 1 895 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 104 703 случая, выздоровели 85 912 человек, полный курс вакцинации прошли 1 027 296. Развернуто 1 850 коек, из которых свободно 17,4%.