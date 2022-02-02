В Железноводске открылась выставка ретро-утюгов

ПЯТИГОРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Выставка ретро-утюгов "Разгладь свои будни" открылась в Курортном парке Железноводска (Ставропольский край). Самый старый из представленных экспонатов был сделан 120 лет назад, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"В сердце Курортного парка, Пушкинской галерее, открылась выставка ретро-утюгов "Разгладь свои будни". Экспозиция, в которую вошло более 200 утюгов - от монолитных чугунных до первых электрических, заставляет по-новому посмотреть и на процесс "глажения одежи", и на сам утюг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самый раритетный утюг произведен в 1902 году.

"Сейчас современный утюг есть в каждом доме. А вот любители старины наверняка охотятся за винтажным старинным утюгом, который станет завершающим аккордом в оформлении интерьера в ретро-стиле. Теперь, чтобы узнать историю утюга, можно посетить нашу Пушкинскую галерею", - рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин, слова которого приводятся в сообщении.