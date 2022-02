Авиакомпания Екатеринбурга перевезла 317 бездомных кошек и собак из Афганистана в Канаду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургская грузовая авиакомпания "Авиакон Цитотранс" перевезла на борту самолета из Кабула в Ванкувер 146 кошек и 171 собаку, оставленные попокидавшими Афганистан хозяевами, либо содержавшиеся в местной клинике. Об этом сообщили в среду в пресс-службе авиакомпании.

"2 февраля в аэропорт Ванкувера из Кабула транзитом через Анкару и Кефлавик прибыл самолет екатеринбургской грузовой авиакомпании "Авиакон Цитотранс". Борт перевез 146 кошек и 171 собаку, которые содержались в ветеринарной клинике Kabul Small Animal Rescue (KSAR), находящейся в Кабуле", - говорится в сообщении.

В авиакомпании со ссылкой на данные СМИ сообщили, что основательница KSAR Шарлотта Максвелл-Джонс с августа 2021 года пыталась организовать вывоз питомцев клиники, многих из которых оставили хозяева, покидавшие Афганистан после захвата власти талибами (члены запрещенного в России движения "Талибан"). Помогли ветеринарной клинике канадская благотворительная организация защиты животных Thank Dog I am Out Rescue Society и ее партнеры, зафрахтовавшие чартер "Авиакон Цитотранс".

"У нас есть многолетний успешный опыт транспортировки разных животных - от дельфинов до лошадей и носорогов. В ноябре 2020 года мы перевезли знаменитого слона Каавана - благодаря своей не менее известной покровительнице, певице Шер, он был доставлен на нашем самолете из Пакистана в питомник в Камбодже", - рассказал председатель совета директоров "Авиакон Цитотранс" Валерий Савельев.

В авиакомпании подчеркнули, что Ил-76 ТД, который эксплуатирует "Авиакон Цитотранс", подходит для транспортировки живых грузов. Во-первых, в герметичной грузовой кабине самолета поддерживается необходимый для перевозки людей и животных уровень давления. Во-вторых, высота грузовой кабины позволила разместить в ней клетки с собаками и кошками в три-четыре яруса и тем самым обеспечить свободный доступ к каждому питомцу. В-третьих, в полете непрерывно поддерживалась комфортная для четвероногих температура воздуха, а во время стоянок в Турции и Исландии грузовая кабина обогревалась вспомогательной силовой установкой, которой оснастили этот самолет.

На загрузку клеток с животными и корма на борт в аэропорту Кабула ушло более пяти часов. На время остановок самолета ветеринаров сменяли местные волонтеры, которые приносили питомцам свежую еду и воду, ухаживали за ними. По словам экипажа, путешествие животные перенесли хорошо. По данным из открытых источников, прибывших в Ванкувер кошек и собак зоозащитники готовы раздать всем желающим канадцам.

Об авиакомпании

Екатеринбургская авиакомпания "Авиакон Цитотранс" основана в 1995 году. Входит в тройку крупнейших грузовых чартерных авиакомпаний в России, обеспечивает внутренние и международные перевозки стратегических, военных, гуманитарных, крупногабаритных, живых грузов с использованием самолетов Ил-76 ТД. Самолеты авиакомпании побывали более чем в 850 аэропортах 155 стран.