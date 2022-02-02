Резервный фонд для борьбы с ковидом в Воронежской области составляет 3 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Воронежской области создали для борьбы с ковидом в 2022 году резервный фонд в размере 3 млрд рублей, что позволяет в новую волну коронавируса все запросы медицинских учреждений обрабатывать в приоритетном порядке. Об этом сказал губернатор Воронежской области Александр Гусев на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Моим распоряжением создан резерв финансовых средств для борьбы с COVID-19, он составляет 3 млрд рублей. Это примерно такая же сумма, какую мы израсходовали в 2021 году. Поэтому все запросы медучреждений обрабатываются в приоритетном порядке", - сказал он.

Гусев добавил, что в борьбе с ковидом в регионе участвуют 7 тыс. медработников, из них 1 700 врачей, в ближайшее время еще 310 медиков после дополнительной подготовки подключатся к работе. В регионе охват тестированием составляет 480 человек на 100 тыс. жителей, создан запас лекарств на единовременное лечение 90 тыс. человек. "С 24 января мы более, чем в два раза увеличили количество операторов в системе кол-центров, сегодня там работает 530 человек, в том числе порядка 200 студентов наших медицинских образовательных учреждений. У нас есть еще в резерве 200 человек", - добавил Гусев.

"В Воронежской области в последнее время нарастили объемы диагностики на коронавирус. Это очень правильно", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он поручил продолжать работу с тем, чтобы все заболевшие получали лечение еще на ранних сроках.

О ситуации в регионе

В Воронежской области введены новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости ковидом, в регионе с 5 января число ежесуточных заражений выросло почти в 15 раз - со 175 до 2 517. Всего с начала пандемии в Воронежской области выявлено 218 635 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 196 882 человека, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, запрещена ночная работа заведений общепита, отменены все спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях, с 3 по 16 февраля на удаленный формат переводятся ученики 5-11 классов школ Воронежа.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и ряда других сфер деятельности. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в настоящее время вакцинированы 1 382 892 человека, завершили вакцинацию 1 333 614 человек, что составляет почти 88% от плана.