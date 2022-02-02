В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 2 февраля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о сильном дожде объявили в Краснодарском крае, также ожидаются подъемы уровня воды на юго-западных притоках реки Кубани и на реках Черноморского побережья. Об этом в среду сообщается на сайте краевого ГУ МЧС РФ.

"Штормовое предупреждение по подъему уровней рек на территории Краснодарского края 2 и 3 февраля <…> На малых реках и водотоках юго-западных притоков р. Кубань (МО Горячий Ключ, Северский, Абинский, Крымский районы) реках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский район) и реках республики Адыгеи ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением опасных отметок", - говорится в сообщении.

С конца января в Краснодарском крае местами идет снег и мокрый снег. В некоторых населенных пунктах уровень снежного покрова достигал почти исторического максимума и превышал один метр, сейчас снег в Краснодарском крае продолжает таять. Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков и активного таяния снега в Славянском районе подтопленными оказались 167 придомовых территорий и 43 домовладения.