Власти Хакасии заявили, что врачи справляются с COVID-19, несмотря на большую нагрузку

ТАСС, 2 февраля. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Хакасии сложная, но система здравоохранения справляется, несмотря на огромную нагрузку, сообщил глава республики Валентин Коновалов во время вечернего эфира в соцсетях в среду.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 2 февраля на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил что в Хакасии, Алтае, Бурятии, Туве и Оренбургской области фиксируется высокий рост заболеваемости коронавирусом.

"Ситуация довольно сложная. Вы видите, что заболеваемость растет с каждым днем, но тем не менее пока система здравоохранения справляется, хотя есть, конечно, определенные сложности. Мы видим, что штамм "омикрон" распространяется намного быстрее других штаммов COVID-19. Протекает он легче. Большинство тех, кто у нас заразился, болеют в легкой форме, особенно те, кто вакцинировался или переболел <…>. Но нагрузка на амбулаторное звено огромная", - сообщил Коновалов.

По его словам, сейчас в республике болеют коронавирусной инфекцией более 8,5 тыс. человек, из них около 7,9 тыс. пациентов лечатся в амбулаторных условиях. Это позволяет властям региона, плавно наращивать коечный фонд, и при этом частично сохранять плановую медицинскую помощь. Сейчас в регионе развернуто 876 коек, из них свободно 190. "Основная проблема - кадры. Медицинские работники болеют, как и все люди, они у нас находятся на передовой", - добавил глава региона.

По словам Коновалова, для борьбы с коронавирусной инфекцией привлекаются студенты медицинских вузов и средних специальных образовательных учреждений. Также увеличили число сотрудников в едином республиканском контакт-центре, продлили работу медицинских кабинетов по приему больных с температурой и бригад неотложной медицинской помощи. В трех крупнейших городах республики - Абакане, Черногорске и Саяногорске - развернули центры дистанционного мониторинга, специалисты которых оказывают консультативную помощь людям, находящимся на амбулаторном лечении.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в республике было выявили более 60 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 52,6 тыс. пациентов, умерло - 2,1 тыс. человек.