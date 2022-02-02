"Вавилонскую башню" сожгут на Масленицу в Никола-Ленивце

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Проект архитектора Екатерины Поляковой "Вавилонская башня" сожгут в Никола-Ленивце на праздновании Масленицы 6 марта, сообщает в среду пресс-служба арт-парка.

"К празднику в Никола-Ленивце собирают не привычное чучело, а огромных размеров арт-объект. В этот раз сжигать будут "Вавилонскую башню" - проект архитектора Екатерины Поляковой, созданный по итогам Международного открытого конкурса", - говорится в сообщении.

Арт-объект высотой 23 м из бруса, бревен, хвороста и сена несколько месяцев сооружает команда из 16 человек. Гости смогут подняться на вершину башни.

"Так сложилось, что та самая вавилонская башня так и не была доделана из-за разлада между людьми и целыми народами. Нынешняя же, которую мы собираем для Масленицы в Никола-Ленивце, служит современным символом такого же разлада. События, связанные с пандемией, породили новые конфликты и столкновения. Согласно библейскому сюжету, наша башня также не будет достроена, но гости Масленицы смогут стать соавторами и достроить ее самостоятельно перед тем, как она исчезнет в огне", - привели в пресс-службе слова Поляковой.

Сжигать арт-объекты начали в Никола-Ленивце с 2001 года, именно тогда появилась главная идея - обуздать неподатливый огонь и сделать его соавтором каждого произведения.