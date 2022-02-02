Во Владикавказе разработают трехлетний план модернизации школьных пищеблоков

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 февраля. /ТАСС/. Трехлетний план модернизации школьных пищеблоков разработают во Владикавказе. Об этом стало известно во время встречи главы администрации местного самоуправления (АМС) города Вячеслава Мильдзихова с вице-президентом института отраслевого питания Сергеем Масловым.

"Первое выездное заседание рабочей группы Госсовета по приглашению главы республики Сергея Меняйло пройдет во Владикавказе 21 февраля. Будет представлен опыт системы образования Северной Осетии и столицы республики. Как рассказал Сергей Маслов, на основании анализа потребностей всех школ будет спланирован трехлетний план модернизации", - говорится в сообщении пресс-службы АМС.

Главной целью поездки представителей института стала модернизация школьных пищеблоков. Работы планируется провести по государственной программе "Развитие образования".

"Для того, чтобы выполнить запланированные обновления качественно, нужно определить, какое именно оборудование, цеха, обеденные залы нужны каждой школе. Чтобы была возможность кормить всех детей, которые ходят в эту школу. Такая работа в Северной Осетии практически закончена, она получила высокую оценку рабочей группы Госсовета по питанию школьников", отметил Маслов.

Вице-президент экспертной организации также отметил качество меню, введенное "Владикавказским комбинатом питания" с 1 сентября. По словам Маслова, качество и энергосодержание блюд, которые предлагают ученикам, улучшились в полтора раза.