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Власти развернули 80 дополнительных мест для пациентов с коронавирусом на Ямале

В регионе также готовы развернуть дополнительные места в случае необходимости

ТАСС, 2 февраля. Власти развернули 80 дополнительных мест для госпитализации пациентов с коронавирусом в пяти больницах Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в среду журналистам в региональном оперштабе.

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"Сегодня 80 дополнительных мест для госпитализации пациентов с коронавирусом организовали в Салехардской, Ноябрьской, Новоуренгойской, Лабытнангской и Аксарковской больницах", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что всего в больницах региона развернута 761 койка, на госпитализации находятся 622 пациента. По мере необходимости в больницах готовы оперативно развернуть дополнительные места. Всего коронавирусом болеют более 11,5 тыс. жителей региона.

Всего с начала пандемии на Ямале выявили более 76 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе омикрон-штаммом. По данным на 2 февраля, за последние сутки зафиксировали 1 510 случаев, две недели назад фиксировалось еще около 100 случаев ежесуточно. Порядка 40% от всех заразившихся составляют дети и подростки.

В ЯНАО ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий населения и обязательную самоизоляцию для непривитых лиц старше 60 лет. В регионе запретили все массовые мероприятия и работу заведений общепита по ночам, ввели QR-коды, режим повышенной готовности продлили до 31 марта.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Пандемия COVID-19
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