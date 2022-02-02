Порядка 20% медиков Воронежской области находятся на больничном из-за коронавируса

"Медицинские работники также заболевают новой коронавирусной инфекцией: почти 20% сотрудников находятся на больничном листе", - говорится в сообщении ведомства. Департамент отмечает, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 количество обращений в поликлиники на прием к врачу выросло в два-три раза. Также увеличилось количество обращений для вызова врача на дом, в некоторых поликлиниках отмечается рост в десять раз.

Чтобы сократить время ожидания в поликлиниках и оказания медпомощи на дому дополнительно привлекаются специалисты из медучреждений, не имеющих прикрепленное население. Это стоматологические поликлиники, центры охраны здоровья семьи и репродукции, лечебной физкультуры и спортивной медицины и других. "Более 140 врачей и 160 средних медработников проходят обучение, после чего, вместе с волонтерами и студентами они смогут оказывать первичную помощь пациентам с COVID-19", - отметили в ведомстве.

В Воронежской области ввели новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом, в регионе с 5 января число ежесуточных заражений выросло почти в 15 раз - со 175 до 2 517. Всего с начала пандемии в Воронежской области выявили 218 635 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 196 882 человека, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, запретили ночную работу заведений общепита, отменили все спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях, с 3 по 16 февраля на удаленный формат переводятся ученики 5-11 классов школ Воронежа.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательную вакцинацию ввели для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и других сфер деятельности. По данным сайта стопкоронавирус.рф, вакцинировались 1 382 892 жителей региона, завершили вакцинацию 1 333 614 человек, что составляет почти 88% от плана.