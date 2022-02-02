В Ингушетии кадетов будут обучать дайвингу для возможной службы на подводной лодке

МАГАС, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии завершают строительство бассейна на территории Горского кадетского корпуса, где курсантов намерены обучать в том числе дайвингу для подготовки их к возможной службе на подводных лодках, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы главы региона.

"На территории Горского кадетского корпуса им. А. Д. Цароева строится новый плавательный бассейн. Возведение его началось еще летом прошлого года, а открытие, по данным подрядной организации, планируется в мае текущего. Кроме того, планируется приобретение подводного снаряжения для обучения курсантов дайвингу. Рассматривается возможность включения ингушской молодежи в состав экипажей подводных лодок", - говорится в сообщении.

Как сообщается, расширение возможностей учреждения приведет к росту перспектив в военной карьере для кадетов. Также власти региона намерены в стенах военного заведения возвести спортивный комплекс с тиром и полосой препятствий.

"Одной спортивной площадки недостаточно, нам нужны и тир, и полоса препятствий, и бассейн, чтобы полноценно подготовить наших будущих солдат, офицеров и генералов. Это особенно пригодится ребятам, которые собираются поступать в высшие военные учреждения страны", - передает пресс-служба слова главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Ранее в кадетском корпусе был проведен масштабный ремонт за более чем 6 млн рублей. Обновлены внутренние помещения, приведены в порядок системы отопления, проведена очистка и обработка зеленых насаждений на прилегающей территории, уплотнение грунта для возможности проводить учения и многие другие работы.