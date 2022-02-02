В Калининграде втрое увеличили мощности кол-центра для обращений по коронавирусу

КАЛИНИНГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Мощности кол-центра "122" в Калининградской области, куда можно обратиться в том числе по проблемам, связанным с коронавирусом, увеличили в три раза в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Дополнительное подразделение развернули на базе Центральной городской клинической больницы по поручению губернатора Антона Алиханова и стало самым крупным в области, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Оперативное открытие нового временного кол-центра в ЦГКБ потребовалось в связи с высокой нагрузкой на систему здравоохранения и тяжелой эпидемиологической обстановкой в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в единую службу "122" входили две структуры в Калининграде: на базе Областного наркологического диспансера и корпуса Областной инфекционной больницы на Солнечном бульваре, а также сеть кол-центров в поликлиниках муниципалитетов. В службе работали 82 оператора. "Теперь по поручению губернатора Антона Алиханова их количество увеличено практически в три раза", - уточнили в пресс-службе.

Единая служба "122" консультирует пациентов с положительным тестом на коронавирус. Операторы записывают жителей на прием к врачам в поликлиники, на вакцинацию, вызывают врачей на дом как при обращении по номеру "122", так и по заявкам через web-форму на сайте областного Минздрава, работают с населением в режиме горячей линии и справочной службы, обзванивают граждан с выявленным положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус, амбулаторных пациентов с COVID-19 для контроля их состояния и принятия мер при его ухудшении.

Новое подразделение кол-центра принимает до 2 тыс. звонков в сутки. Основной костяк работающих в нем - студенты, в том числе лингвисты, экономисты и математики, которые представляют практически все институты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

В области растет число заразившихся новым коронавирусом. За прошедшие сутки выявили 1 145 новых случаев, в том числе 646 - у несовершеннолетних. При этом, как отметили в региональном оперативном штабе, большинство заразившихся переносят заболевание в легкой форме и не нуждаются в госпитализации.