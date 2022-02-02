В Северной Осетии вакцинировали более 46% взрослого населения

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 февраля. /ТАСС/. Более 46% взрослого населения вакцинировали в Северной Осетии. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Меняйло в ходе совещания в формате видеоконференции под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

"Что касается прививочной кампании, то на сегодня вакцинированы 46,1 % от численности взрослого населения республики. Среди лиц старше 60 лет вакцину получили 33,2%. В 12 медицинских организациях открыты 46 прививочных кабинетов. Также работают 94 мобильные бригады и пункты вакцинации в торговых центрах и негосударственных медицинских организациях", - сказал Меняйло, которого цитирует пресс-служба главы и правительства региона.

Как сообщил глава республики, в шести ковид-стационарах республики для оказания медпомощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями развернуто 750 коек, в том числе 83 реанимационных. При необходимости имеется возможность увеличить коечный фонд.

В поликлиниках и центральных районных больницах работают амбулаторные центры, организована доставка медикаментов пациентам на дом. Анализы у заболевших также берут на дому - к этой работе привлечены волонтеры движения "Мы вместе". Кроме того, медикам помогают ординаторы и студенты Северо-Осетинской медицинской академии и республиканского медколледжа.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание руководства Северной Осетии на то, что в республике удельный вес ковидных пневмоний выше, чем в целом по стране. Она связала это с поздним выявлением заболевания и призвала усилить работу республиканской системы здравоохранения в этом направлении. Кроме того, по ее мнению, следует увеличить охват обследования населения.

Попова также отметила необходимость проведения работы с родителями школьников, которые в настоящее время, согласно указу главы Северной Осетии, обучаются в онлайн-формате. Ученики отправлены на дистанционное обучение для того, чтобы прервать цепочку заболеваемости. Но всплеск ОРВИ и гриппа среди детей и подростков говорит о том, что они не остаются дома, а продолжают встречаться.

Сергей Меняйло отметил, что работа по исполнению мер, направленных на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в республике, усилится.