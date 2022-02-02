В поликлиниках Великого Новгорода временно ограничили плановый прием пациентов

"В регионе отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения. В четыре раза увеличилось количество обращений в неотложную службу. Кроме того, 10% медицинских работников, в том числе первичного звена, находятся на больничном. В связи с этим с 1 февраля в Великом Новгороде поликлиники временно ограничили плановый прием пациентов. Неврологи, кардиологи, пульмонологи и другие специалисты узкого профиля усилили амбулаторное звено - стали вести прием пациентов с коронавирусной инфекцией и признаками ОРВИ, а также подключились к работе выездных мобильных бригад", - говорится в сообщении.

По данным регионального Минздрава, эта временная ситуация рассчитана на две недели. Со всеми пациентами, которые, ранее записались на прием к узким специалистам, лично свяжутся и объяснят, когда и как будет оказана плановая помощь. Сейчас прием узких специалистов организован на базе двух медицинских учреждений - это Клинический госпиталь ветеранов войн и Новгородская областная клиническая больница. При этом, как отмечает пресс-служба регионального министерства, выписка льготных лекарственных препаратов, проведение врачебных комиссий, оформление документов на медико-социальную экспертизу происходит в поликлинике по месту прикрепления.

Также к борьбе с коронавирусной инфекцией в амбулаторном звене подключили центр медицинской реабилитации. Специалисты будут вести прием пациентов из районов города. Стационарные пункты вакцинации на базе третьей и четвертой поликлиник сохраняются, кабинет вакцинации в первой поликлинике временно приостановил работу, так как находится в зоне приема пациентов с коронавирусом.

По данным оперативного штаба Новгородской области, всего с начала пандемии диагноз "новая коронавирусная инфекция" подтвердили у 72 382 жителей региона, суточный прирост составил 501 случай, 67 028 заболевших выздоровели, 842 умерли.