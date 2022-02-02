Эксперт: пик заболеваемости ковидом и ее снижение ожидают Россию в ближайшее время

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пик заболеваемости коронавирусом и ее дальнейшее снижение ожидают Россию в ближайшее время, опыт других стран это подтверждает. Такое мнение в среду высказал главный научный сотрудник Центра им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире телеканала "Россия-24" .

"Я думаю, что <...> этот омикрон-штамм достаточно единообразен, поэтому надо ожидать в ближайшее время пика и затем снижения заболеваемости. Я имею в виду в России. Мы это видим по огромному числу стран, что именно так все и развивается", - сказал он, отвечая на вопрос об особенностях вируса и прогнозах пандемии.

По словам эксперта, основная особенность омикрон-штамма - генетическая нестабильность. "Очень много мутаций у него. <...> Мутации в большом количестве вредны для вируса, для вирусной популяции", - объяснил Альтштейн.

Вирусолог и член-корреспондент РАН Александр Лукашев в свою очередь выразил мнение, что давать прогнозы об окончании пандемии еще рано. Эксперт полагает, что омикрон-штамм вряд ли станет финальным, но каким будет следующий штамм, предсказать пока нельзя. "Скорее всего, он будет так же эффективно распространяться, но произойдет он из штамма "омикрона" или произойдет из какого-то другого старого штамма коронавируса, насколько он будет летальным, насколько тяжелым будет заболевание - предсказать совершенно невозможно", - подчеркнул Лукашев.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 381,7 млн заражений коронавирусом и около 5,7 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 12 128 796 случаев заражения, умерли 332 690 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.