Смоленский губернатор раскритиковал работу поликлиник после массовых жалоб

ТАСС, 2 февраля. Губернатор Смоленской области Алексей Островский раскритиковал работу регистратур в поликлиниках региона, в которые жители не только не могут дозвониться, но и сталкиваются с грубостью. В связи с чем он потребовал изменить подходы к работе первичного звена здравоохранения и пригрозил кадровыми решениями, если проблема не будет снята, сообщается в среду на странице губернатора в Instagram.

"Провел сегодня рабочее совещание <…>, поводом для этого послужило огромное количество жалоб от смолян и в социальных сетях, и в мою приемную по поводу безобразной работы регистратур поликлиник, как в Смоленске, так и в области. <…> Вижу во всем этом системную недоработку со стороны моих профильных подчиненных, но, в первую очередь, главврачей, которые не наладили эту работу должным образом. Исходя из обсуждения, потребовал качественного изменения подходов к организации этой работы", - сообщил Островский.

Губернатор обозначил несколько мер для решения возникших проблем. Так, уже с 3 февраля при звонке в поликлинику и отсутствии ответа будет осуществляться автоматическая переадресация на службу 122. Волонтеры в регистратурах поликлиник будут проводить обзвон пациентов, которые вызывали врача на дом, чтобы зафиксировать его приход, а также оценить состояние больного. В пиковые периоды нагрузок в регистратуре для контроля будет находиться главврач либо его заместитель, чтобы избежать случаев грубости и хамства со стороны сотрудников.

"Возросшая нагрузка на поликлиники не является поводом наплевательского отношения к людям, которые обращаются за помощью", - отметил Островский, предупредив о кадровых решениях, которые будут приняты, если ситуация не изменится.