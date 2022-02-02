В Карачаево-Черкесии высадят памятный геоглиф в честь 100-летия региона

ЧЕРКЕССК, 2 февраля. /ТАСС/. Геоглиф - надпись "100 лет КЧР" из 2 тыс. сосен высадят в Карачаево-Черкесии в рамках празднования юбилея региона. Об этом рассказала ТАСС в среду министр природных ресурсов и экологии республики Диана Кочкарова.

"В Усть-Джегутинском районе будет высажен памятный геоглиф, посвященный 100-летию Карачаево-Черкесской Республики. 100-метровые символы "100 лет КЧР" будут возведены из 2 тыс. хвойных саженцев вдоль федеральной трассы А-155 на участке в районе станицы Красногорская", - сказала Кочкарова.

По ее словам, проведение акции запланировано на 29 апреля текущего года. Участниками станут более 500 человек - сотрудники министерств и ведомств, муниципальных администраций, работники предприятий и организаций, общественные и волонтерские движения. Саженцы сосны будут высажены на общей площади порядка 2 га.

"Карачаево-Черкесия остается регионом, где сохранилось трепетное отношение к природе. Создание памятного геоглифа является отличным способом увековечить этот праздник. Местоположение выбрано на одном из самых оживленных участков федеральной трассы для того, чтобы он служил напоминанием о знаменательной для нашей республики дате", - отметила Кочкарова.

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.