В Дагестане на реализацию проекта "100 школ" выделят 200 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2022 году выделят 200 млн рублей на реализацию проекта "100 школ". Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства экономики и территориального развития региона.

"Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан информирует муниципалитеты о начале приема заявок на участие в проекте "100 школ" в 2022 году. На реализацию проекта в текущем году в республиканском бюджете предусмотрено 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала программы в 2018 году, благодаря совместным усилиям региональных властей и спонсоров, в рамках проекта удалось отремонтировать 575 школ. "Общий объем выделенных средств из республиканского бюджета составил 851,3 млн рублей, спонсорская помощь - 336 млн рублей. В 2021 году в проекте участвовали 105 общеобразовательных организаций",- отмечается в сообщении министерства.

Проект "100 школ" реализуется в Дагестане с 2018 года, он предполагает привлечение бюджетных и внебюджетных средств на ремонт общеобразовательных учреждений региона. К финансированию присоединяются муниципалитеты и частные инвесторы. За четыре года в рамках проекта, по данным Минэкономразвития региона, были отремонтированы более 550 школ.