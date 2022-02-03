Минобороны Аргентины сообщило об оказании помощи российскому судну "Профессор Логачев"

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 февраля. /ТАСС/. Корабль ВМС Аргентины отбуксировал российское научно-исследовательское судно "Профессор Логачев", севшее на мель у Антарктиды. Об этом сообщило в среду Министерство обороны южноамериканской республики.

"Минобороны сообщает, что корабль ВМС "Байя Аградабле" <...> оказал помощь и провел буксировку научно-исследовательского судна под российским флагом "Профессор Логачев", севшего на мель и потерявшего ход в бухте <...>, около польской станции (имени Генриха) Арцтовского", - говорится в сообщении.

Операция прошла во вторник ночью. Как сообщило Минобороны, после "успешной буксировки, которая позволила вызволить судно "Профессор Логачев", аргентинские военные осмотрели его корпус, чтобы исключить возможность повреждений. По данным ведомства, на борту находятся 29 человек.