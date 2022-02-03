AP: авиакомпании США хотят отменить тесты на коронавирус перед полетом в страну

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Крупные американские авиакомпании намерены обратиться к администрации США с просьбой отменить требование о тестировании на коронавирус перед полетом из-за рубежа в Соединенные Штаты. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

По его сведениям, альянс Airlines for America, в который входят такие авиаперевозчики, как United Airlines, American Airlines и Delta Airlines, распространил среди крупных туристических организаций документ, в котором говорится, что действующие нормы отталкивают путешественников от поездок в страну. В письме альянс ссылается на опыт Великобритании, которая в январе отказалась от предварительного тестирования на коронавирус для прошедших вакцинацию пассажиров.

В ноябре 2021 года Соединенные Штаты ввели требование для всех прилетающих в страну международных путешественников, кроме тех, у кого есть медотвод, предварительно проходить полный курс вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Российские вакцины в данные списки пока не входят. С распространением омикрон-штамма были ужесточены требования к тестированию на ковид - с декабря прошлого года все пассажиры старше двух лет должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, пройденный не позднее чем за сутки до вылета в США.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 75,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 855,6 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире. За последние две недели число случаев заражения в США снизилось вдвое, однако в среднем в стране ежедневно все еще регистрируется порядка 400 тыс. новых инфицированных.