В прибрежных селах Чукотки ожидается штормовой ветер

ТАСС, 3 февраля. Циклон на Чукотке принесет в четверг в прибрежные населенные пункты метель и ветер до 33 м/с, сообщает пресс-служба окружного управления МЧС России.

"3 февраля прогнозируется восточный ветер 5-10 м/с с усилениями до 15-20 м/с. На побережье Берингова моря - 20-25 м/с с порывами до 28-33 м/с и низовой метелью", - говорится в сообщении.

Вылеты шести рейсов из аэропорта Анадыря - в Залив Креста, Кепервеем, Ваеги, Мейныпильгино, Провидения и Владивосток - задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий.