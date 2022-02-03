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В прибрежных селах Чукотки ожидается штормовой ветер

Его скорость достигнет 33 м/с

ТАСС, 3 февраля. Циклон на Чукотке принесет в четверг в прибрежные населенные пункты метель и ветер до 33 м/с, сообщает пресс-служба окружного управления МЧС России.

"3 февраля прогнозируется восточный ветер 5-10 м/с с усилениями до 15-20 м/с. На побережье Берингова моря - 20-25 м/с с порывами до 28-33 м/с и низовой метелью", - говорится в сообщении.

Вылеты шести рейсов из аэропорта Анадыря - в Залив Креста, Кепервеем, Ваеги, Мейныпильгино, Провидения и Владивосток - задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий.

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РоссияЧукотский автономный округ
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