Дорогу до крупного рыболовецкого поселка на Камчатке закрыли из-за пурги

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Дорога до поселка Усть-Камчатск на Камчатке закрыта из-за пурги и нулевой видимости, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

"3 февраля 2022 года ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск. Так, закрыт участок с 267-го по 408-й км на территории Усть-Камчатского муниципального района между поселками Ключи и Усть-Камчатск. Движение ограничено в превентивных целях в связи с плохой видимостью, обильными снежными осадками, сильным ветром и организацией работ по снегоочистке", - говорится в сообщении.

Камчатка вторую неделю находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров метель и ветер с порывами до 15 м/с. Сейчас его действие на погоду в крае ослабевает, дорожники устраняют последствия удара стихии.

Усть-Камчатск - рыболовецкий поселок в Усть-Камчатском районе полуострова в 600 км от краевой столицы. В нем проживают около 3,5 тыс. человек.