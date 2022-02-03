На Камчатке заработал центр по разведению ловчих птиц

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Первый международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород начал работу в Мильковском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Строительство и ввод в эксплуатацию соколиного центра - это идеальный пример слаженной работы федерального центра и региона, поскольку высокотехнологичный объект нашими совместными усилиями был создан в рекордный срок - всего за один год. В мае мы рассчитываем получить первых птенцов, и это событие станет не только важной составляющей работы по пресечению нелегального контрабандного трафика птиц, изымаемых браконьерами из дикой природы, но и новым элементом "мягкой силы" в конструктивном взаимодействии со странами Персидского залива", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии края Алексея Кумарькова.

Уточняется, что в соколиный центр доставят 84 особи хищных птиц. Проект является резидентом ТОР "Камчатка".

Ранее глава Камчатки Владимир Солодов заявлял, что задача центра, с одной стороны, - воспроизвести популяцию соколов, а с другой - привлечь внимание к этим птицам. "Кроме того, необходимо наладить реализацию тренировочного процесса во взаимодействии с потенциальными партнерами из стран арабского мира, а в дальнейшем и поставки этих ценных птиц, воспроизведенных искусственно. В арабском мире ценность белого кречета уникальна, соревнования с участием кречетов являются одним из самых зрелищных и увлекательных видов спорта в арабских странах. Те, кто занимается кречетами, знают, что одними из лучших соколов считаются птицы, выращенные на Камчатке", - отмечал губернатор.