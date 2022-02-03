Осведомленность россиян о регоператорах выросла в четыре раза за три года мусорной реформы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Доля россиян, осведомленных о деятельности региональных операторов по обращению с отходами, выросла с 19% до 73% за три года мусорной реформы. Об этом говорят данные соцопроса, которые опубликовала в четверг пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

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"Проведенный в конце 2021 года опрос показал высокую осведомленность россиян о работе региональных операторов. 73% граждан, получающих коммунальную услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, знают о том, что она осуществляется специализированным региональным оператором. Таким образом, количество осведомленных о регоператорах россиян выросло практически в четыре раза с 2019 года, когда институт регоператоров начал действовать в России со стартом мусорной реформы. На сегодняшний день на территории Российской Федерации определены 287 зон деятельности региональных операторов, выбрано 183 региональных оператора", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

В 2019 году большинство опрошенных не слышали и не знали про регоператоров. Тогда 57% россиян не были в курсе, что такое регоператоры, а 22,6% никогда не слышали об их существовании.

"В топ регионов по осведомленности вошли Калининградская, Смоленская области, Ненецкий автономный округ (86%), а также Бурятия, Магаданская, Омская, Оренбургская области и Забайкальский край (84%). Мы видим, что здесь люди информированы хорошо, но информированность об институте регоператора особенно высока в тех регионах, где мы видим проблемы в работе самого регоператора. Как правило, в регионах, где все стабильно и работает как часы, население не интересуется, почему и как все работает", - добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

В ходе исследования было выявлено, что 74% осведомленных о мусорной реформе россиян оценивают ее положительно, всего о ходе реформы знают 68% россиян. Отрицательно относятся к проводимой реформе 20% россиян, которые знают о ее проведении, 6% затруднились с оценкой. Кроме того, 68% опрошенных заявили, что значительных проблем с вывозом отходов или обновлением автопарка мусоровозов в месте проживания нет. О полном отсутствии проблем с вывозом мусора заявили 41% опрошенных, о наличии незначительных проблем рассказали 27%. На серьезные проблемы с вывозом отходов указали 17%, еще 15% не смогли дать ответ на данный вопрос.

В телефонном опросе участвовали россияне старше 18 лет из 85 регионов. Опрос проводился путем случайного отбора внутри квот по всероссийской выборке с погрешностью не более 3,4% среди 30,2 тыс. респондентов.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется сортировать 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.