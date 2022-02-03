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Пандемия COVID-19

В школах Калужской области объявили дополнительные каникулы из-за ухудшения эпидситуации

Они продлятся с 7 по 20 февраля

КАЛУГА, 3 февраля. /ТАСС/. Дополнительные каникулы в школах Калужской области объявлены с 7 по 20 февраля из-за возросшего числа заболевших среди детей и педагогов. Об этом в своем Telegram-канале в четверг сообщил губернатор Владислав Шапша.

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"В связи с резким ростом заболеваемости среди учащихся и педагогов приняли решение о дополнительных каникулах во всех школах региона с 7 по 20 февраля 2022 года", - написал он.

По его словам, сейчас болеют около 15% школьников и учителей. "Ежедневный прирост заболеваемости среди детей доходит до 1,4 тыс. человек в сутки. Такая картина практически во всех районах и городах", - отметил Шапша.

Организации допобразования переходят на дистанционный режим работы. Кроме того, с понедельника на удаленку перейдут колледжи и техникумы. Вузам после выхода с каникул также предложили перейти в дистанционный режим.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Калужской области за минувшие сутки выявлено 676 новых случаев, это в пять раз больше, чем две недели назад. Коллективный иммунитет в регионе составляет 64,1%, полностью вакцинированы 555 тыс. человек.

Теги
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