В Югре число пациентов с COVID-19 в стационарах выросло почти на 16% за три дня

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 февраля. /ТАСС/. Лечение в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в данный момент проходят 1 294 пациента. Об этом в четверг сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Югры.

Это почти на 16% больше, чем по сравнению с показателями на 31 января. По данным департамента, в понедельник в больницах региона от коронавируса лечились 1 117 пациентов.

"В инфекционных госпиталях Югры на 3 февраля лечение проходят 1 294 пациента", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре за 2 февраля зафиксирован максимум заболевших за сутки за все время пандемии - 3 283, что на 23% больше, чем сутками ранее. За все время пандемии в регионе заразились ковидом 127,7 тыс. человек, 95,5 тыс. выздоровели, 2 183 умерли.

В округе до конца февраля с ограничениями проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.