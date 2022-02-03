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В Москве в прошлом году число ДТП снизилось на 5,6%

В ГИБДД отметили, что самыми частыми видами ДТП по итогам года стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Количество ДТП в Москве в прошлом году снизилось на 5,6% и составило 8 496 происшествий, в результате которых погибло 335 человек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По итогам 2021 года число погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 5,6%. За 12 месяцев 2021 года зарегистрировано 8 496 дорожно-транспортных происшествий, в которых 335 человек погибли и 9 630 получили ранения различной степени тяжести", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что самыми частыми видами ДТП по итогам года стали столкновения транспортных средств - 3 964 и наезды на пешеходов - 2 838 случаев соответственно. При этом основными причинами автопроисшествий стали несоблюдение дистанции и очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходных переходов и несоответствие скорости конкретным условиям.

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