Жители Подмосковья смогут записаться к врачу через чат-бот в Telegram

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Жители Московской области смогут вызвать врача на дом или записаться в поликлинику с помощью чат-бота в мессенджере Telegram. Цифровой помощник контактного центра Денис поможет оформить вызов врача на дом, запишет на прием или на вакцинацию от коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба Мингосуправления региона.

"Почти год назад для обработки вызовов в кол-центре "122" был внедрен голосовой помощник. Теперь для удобства жителей мы расширяем возможности онлайн-записи. С помощью нового чат-бота можно записаться к врачу и на вакцинацию от COVID-19, оформить вызов врача на дом, получить информацию об уже имеющихся записях к медицинским специалистам", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

Чтобы начать пользоваться ботом, нужно перейти по ссылке https://t.me/eregistratura_mo_bot. В приложении Telegram следует нажать на кнопку "Запустить". Далее необходимо принять согласие на обработку персональных данных. Затем цифровой помощник Денис предложит несколько опций на выбор.

"Новый чат-бот мгновенно обрабатывает запросы пользователей и оперативно передает данные пациента в поликлинику. Он позволяет в любое время получить необходимую информацию о записи на прием или вакцинацию, уточнить параметры записи. Для общения с ботом никаких дополнительных приложений, кроме мессенджера Telegram, устанавливать не требуется", - цитирует пресс-служба главу Мингосуправления Надежду Куртяник.

Для записи к врачу следует указать свои контактные данные, серию и номер полиса ОМС. Важно, чтобы пациент был прикреплен к поликлинике в Московской области. Робот проверит информацию, и после этого в чате появится возможность выбрать удобное время записи к специалисту. При выборе опции "Запись на вакцинацию" система автоматически направит пользователя на региональный портал госуслуг, где можно будет выбрать удобное учреждение и время. Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС. Все записи через чат-бот отображаются в личном кабинете на региональном портале госуслуг.