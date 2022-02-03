Конкурс по концепции набережной Сириуса выиграло новозеландское архитектурное бюро LandLAB

СОЧИ, 3 февраля. /ТАСС/. Архитектурное бюро LandLAB из Новой Зеландии стало победителем конкурса архитектурных концепций набережной федеральной территории Сириус, говорится в сообщении ВЭБ.РФ в четверг. Архитекторы предложили увеличить площадь озеленения набережной с 7 до 12 га, создать более 12 тыс. кв. м новых общественных пространств - концертных площадок, лекториев, парусной школы, павильонов для мероприятий.

"Объявлен победитель международного конкурса по разработке архитектурно-градостроительной концепции набережной федеральной территории Сириус, который был организован ВЭБ.РФ, ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ) и центром урбанистики университета "Сириус" совместно с КБ "Стрелка". Им стало новозеландское архитектурное бюро LandLAB", - говорится в сообщении.

В конкурсе приняли участие 68 архитектурных команд из 48 стран, в финал вышли шесть. "Проведение открытого международного конкурса по развитию набережной позволило по-новому взглянуть на градостроительный потенциал этой уникальной прибрежной территории. Проекты-финалисты представили оригинальные концепции создания первоклассной городской среды", - цитируется председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Сейчас набережная соединяет несколько самостоятельных зон: устья рек, порт, Олимпийский парк и жилые кварталы. Выбранная концепция развития устанавливает их взаимосвязь, позволяет открыть с набережной вид на море. В данный момент из-за защитных молов и высокой стенки волноотбойного парапета им обладают лишь 3,9 км из 7 км набережной.

"Реализация проекта, учитывающего уникальные особенности территории, наследие Олимпийских игр, климатические преимущества субтропиков, создаст гармоничное обрамление всей федеральной территории, - отметил член жюри конкурса, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова которого приведены в сообщении. - Уверен, это будет способствовать тому, чтобы молодые люди могли здесь учиться, творить, создавать решения и стандарты в различных областях. Мы же будем масштабировать их на всю страну". По словам же председателя Совета федеральной территории Сириус Елены Шмелевой, победившая в конкурсе концепция учитывает запросы граждан: "Мы будем советоваться с жителями федеральной территории на каждом этапе и вместе участвовать в реализации амбициозного проекта".

В декабре 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о федеральной территории Сириус в Краснодарском крае, который устанавливает особенности организации публичной власти на территории с особым статусом и осуществления там экономической и иной деятельности. Этому предшествовало создание в 2019 году по поручению главы государства научно-технологического университета "Сириус" для поддержки и развития талантов.