В Санкт-Петербурге численность ковид-пациентов в тяжелом состоянии снизилась до 17%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией в стационарах Петербурга, которые находятся в реанимации и на ИВЛ, снизилось до 17%. Об этом в четверг сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

"Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах снизилась до 17%.", - говорится в сообщении.

Ранее комитет сообщал, что в конце 2021 года доля тяжелых пациентов составляла 21%.

В пресс-службе уточнили, что количество людей с ОРВИ, подозрением на СOVID-19 и подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые находятся под медицинским наблюдением, достигло практически 250 тыс. человек. Из них более 240 тыс. проходят лечение на дому.

В пресс-службе комитета по здравоохранению также рассказали, что Петербург продолжает увеличение коечного фонда для пациентов с СOVID-19, в четверг для этих целей открывают еще 640 мест.

"С 3 февраля перепрофилированы 540 инфекционных коек в Городской больнице №20, а также 100 инфекционных коек в седьмом павильоне "Ленэкспо", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее на прием больных с COVID-19 были развернуты 60 детских инфекционных коек в Детской городской больнице №22, а также 35 детских инфекционных коек в Педиатрическом университете.