В Воронежской области увеличили коечный фонд для пациентов с ковидом почти на 10% за сутки

ВОРОНЕЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Медики в Воронежской области увеличили до 2 674 число коек для пациентов с ковидом, что на 7,8% больше уровня прошлых суток. Занятость коечного фонда составляет 82,2%, сообщил ТАСС в четверг представитель департамента здравоохранения Воронежской области.

"Открыто 2 674 койки, занято 2 200", - сообщил он.

По данным на 2 февраля, в регионе было создано для пациентов с ковидом 2 479 койко-мест, из них занято 2 103, или 84,8%. В Воронежской области при необходимости может быть развернуто более 8 тыс. койко-мест для лечения пациентов с COVID-19. На 3 февраля для детей с ковидом в регионе открыто 360 коек, занято 335, или 93%.

О ситуации в регионе

В Воронежской области введены новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости ковидом, в регионе с 5 января число ежесуточных заражений выросло почти в 15 раз - со 175 до 2 517. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 218 635 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 196 882 человека, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, запрещена ночная работа заведений общепита, отменены все спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях, с 3 по 16 февраля на удаленку переведены ученики 5-11 классов школ Воронежа.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и нескольких других сфер деятельности. По данным сайта стопкоронавирус.рф, сейчас вакцинированы 1 382 892 человека, завершили вакцинацию 1 333 614 человек, что составляет почти 88% от плана.