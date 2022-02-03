В поликлиниках Курской области приостановили плановую медпомощь

КУРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Курской области в связи со значительно возросшей нагрузкой на амбулаторно-поликлиническое звено приостановили до особого распоряжения оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках региона, сообщила в четверг пресс-служба администрации области.

Ранее комитет здравоохранения региона сообщал, что ежесуточно количество обращений в поликлиники Курской области в среднем увеличивается на 10%. За последние две недели ежесуточный прирост пациентов с ковидом вырос в шесть раз - до 604 случаев в сутки.

"По приказу комитета здравоохранения Курской области в нашем регионе приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене до отдельного распоряжения. Неотложную помощь учреждения продолжают оказывать в полном объеме", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти региона приостановили профилактические медицинские осмотры детей и взрослых, диспансеризацию определенных групп взрослого населения, углубленную диспансеризацию пациентов, перенесших коронавирус.

С начала пандемии в Курской области выявлено 88 669 случаев заражения коронавирусом, 2 194 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 28 января 2022 года в Курской области первым компонентом вакцины от ковида привиты более 684 тыс. человек. Регион достиг 95% от плана по вакцинации населения.