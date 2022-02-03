Останкинская телебашня включит праздничную подсветку в поддержку российских олимпийцев

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Праздничную подсветку в честь открытия Олимпиады в Пекине и в поддержку российских спортсменов включат на Останкинской телебашне 4 февраля. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"4 февраля с 00:00 часов на медиафасадах Останкинской телебашни появится видеооткрытка в поддержку российских спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх. На открытке будут изображены эмблема Олимпийского комитета России, надпись "Пекин 2022" и пожелание "Удачи нашим олимпийцам!". В 17 часов 4 февраля в честь открытия Олимпиады и в знак поддержки команды ОКР Останкинская телебашня включит праздничную подсветку", - сообщили в пресс-службе.

Олимпийская видеооткрытка будет транслироваться на фасадах телебашни все 17 дней проведения XXIV Олимпийских зимних игр. Праздничный сценарий подсветки в честь Олимпиады будет включен и на телебашнях РТРС в других городах страны, заключили в пресс-службе.