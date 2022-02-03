Старинные часы на Триумфальной арке в центре Кишинева восстановили

КИШИНЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Старинные часы на Триумфальной арке в центре столицы Молдавии, которые впервые в современной истории страны не отметили боем наступление Нового года, вновь заиграли. Как сообщило в четверг молдавское издание Noi, вышедший из строя в конце 2021 года механизм удалось отремонтировать.

"Часы страны на Триумфальной арке в центре Кишинева, которым более ста лет, снова будут отбивать каждые четверть часа точное время", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что главные часы страны - механические, их заводят их каждые сутки. Уникальной деталью является механизм, соединяющий их с установленными на арке двумя колоколами и выполненный по старинным эскизам из специальной металлической пластины.

Триумфальная арка, давно ставшая символом Кишинева, была возведена в середине XIX века в честь победы России в войне с Османской империей 1828-1829 годов. Первые часы на ней появились в 1842 году, но через семь лет механизм вышел из строя, его ремонтировали, а в 1881 году часы заменили на другие, изготовленные в Австрии. Эти часы прослужили вплоть до начала Великой Отечественной войны и пострадали от бомбардировки в 1941 году. После освобождения Кишинева от оккупации арка стала символом Победы. На мраморных досках, вмонтированных между колоннами с внутренних сторон пилонов, были высечены Приказ Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР об освобождении Кишинева, имена воинов, удостоенных звания Героя Советского Союза, - как уроженцев Молдавии, так и тех, кто отличился при освобождении республики.