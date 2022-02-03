В "Сферуме" опровергли данные об автоматической регистрации при переходе по ссылке

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Процесс регистрации на платформе "Сферум" построен так, чтобы исключить возможность входа посторонних лиц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы, опровергнув, что переход по ссылке является регистрацией.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на заявление представителей организации поддержки семей с детьми и защиты детства "Мы за перемены" сообщила о том, что вход в "Сферум" и регистрация происходят автоматически при нажатии на ссылку-приглашение, которую присылают в сети "ВКонтакте", а платформа, опасаются представители организации, не отсекает участников уроков-конференций по возрасту, распространение ссылок не контролируется.

"Особое внимание уделяется вопросам информационной безопасности. Процесс регистрации в "Сферуме" построен таким образом, чтобы максимально исключить возможность входа посторонних лиц. Присоединиться к школе и классу можно только после получения подтверждения от администратора платформы (уполномоченного сотрудника образовательной организации), у которого есть списки учеников, учителей, родителей и законных опекунов. <…>. Мы не подтверждаем, что переход по ссылке является регистрацией. Это разовая ссылка, которая позволяет присоединиться к уроку, если класс перешел на удаленное обучение. При этом переход по ссылке не является регистрацией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В "Сферуме" добавили, что ссылка по умолчанию создается на одного человека и действует 24 часа. При этом администратору в школе доступна функция деактивации ссылки-приглашения если она была скомпрометирована.

Кроме того, ведется работа по корректировке принципов функционирования ссылок-приглашений для постепенного отказа от них, а также запущена функция "Зал ожидания" для управления составом участников конференций. Для минимизации распространения ссылок "Сферум" интегрируется с региональными электронными дневниками регионов, что позволяет предоставлять доступ только официально зарегистрированным в образовательной организации пользователям без применения ссылок-приглашений.

Об анонимном общении с учениками

В пресс-службе платформы уточнили, что ученики могут видеть всех участников и все классы школы, но без помощи учителя или администратора нельзя присоединиться к классу, видеть классный чат и писать в нем.

Кроме того, у учеников есть возможность блокировать друг друга при необходимости. "Также у нас реализован механизм составления жалоб на учеников, которые пишут нецензурные слова, рассылают спам, опасные ссылки и другой неприемлемый контент. Пожаловаться можно так: нажать на сообщение, выбрать перечеркнутый круг (на устройствах iOS) или восьмигранник с восклицательным знаком (если используется мобильное приложение на Android)", - добавили в пресс-службе.

О платформе

"Сферум" запущен 31 марта 2021 года. Платформа является частью цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением правительства РФ. Сейчас к платформе подключены 100% школ в 15 пилотных регионах.