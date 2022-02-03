В Приморье количество школ, закрытых на карантин из-за ковида, удвоилось за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Количество школ, полностью закрытых на карантин, за сутки увеличилось в два раза в Приморье из-за случаев заражения коронавирусом. На дистанционный формат работы переведены четыре школы, в которых обучаются 969 ребят, сообщила ТАСС представитель регионального министерства образования Ксения Жаравина.

"По данным на 3 февраля, закрыты частично 40 групп в 31 детском саду края. Эти группы посещали 912 воспитанников. Полностью закрыты шесть садов, в которые ходят 318 ребят. На дистанционное обучение переведены 4 339 детей, обучающихся в 170 классах 73 школ, еще четыре школы закрыты полностью", - сообщила Жаравина.

Накануне четыре детских сада и две школы были полностью закрыты на карантин. Еще в 30 садах и 73 школах карантин объявлен в отдельных группах и классах.

За последние сутки в Приморье выявлено 695 заразившихся новой коронавирусной инфекцией - почти на 100 случаев больше, чем накануне. Это самый высокий показатель за все время пандемии. С начала пандемии в крае выявлено 114 095 случаев заражения коронавирусом, 97 976 человек выздоровели, умерли 1 718. Вакцинировались 975 686 человек.