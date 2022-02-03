Реконструкцию поликлиники при районной больнице в КБР завершат к сентябрю

НАЛЬЧИК, 3 февраля. /ТАСС/. Реконструкция поликлинического отделения районной больницы в селении Дыгулыбгей Баксанского района Кабардино-Балкарии будет завершена к сентябрю текущего года благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Ранее ведомство сообщало, что поликлинику реконструируют к концу текущего года.

"Строительство объекта ведется в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения", региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения КБР, входящих в национальный проект "Здравоохранение", и планируется к завершению 1 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время подрядная организация ведет работу по кладке перегородок из кирпича внутри здания, отбивке старой штукатурки несущих стен. В поликлинике еще предстоят работы по благоустройству прилегающей территории, по обновлению фасада здания, устройству новых оконных и дверных блоков, а также кровли.

Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, стоимость всех работ составляет более 30 млн рублей. Реконструкция здания поликлиники включает капитальный ремонт существующего здания и пристройки нового блока. Планируется устройство двух поликлинических отделений: взрослого и детского. Каждое будет иметь отдельный вход. Расчетная мощность поликлиники взрослого приема - 72 посещения в смену, детского - 42 посещения в смену.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.