Светлана Шпорт назначена генеральным директором НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Михаил Мурашко назначил Светлану Шпорт генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава РФ, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе министерства. Прежний генеральный директор центра Зураб Кекелидзе назначен президентом НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского.

Отмечается, что ранее Светлана Шпорт занимала должность ученого секретаря центра, а также исполняла обязанности директора Московского НИИ психиатрии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского.

"Обеспечение лидерских позиций организации с опорой на высокоинтеллектуальный, профессиональный коллектив, соблюдение и сохранение тех традиций, которые существуют долгие годы, а также развитие научного направления - основные задачи, которые, по словам главы Минздрава России, стоят перед новым руководителем", - говорится в сообщении.

НМИЦ им. Сербского оказывает лечебно-диагностическую помощь людям с психическими и психосоматическими расстройствами, а также пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Учреждение основано в 1921 году. Центр является ведущим учреждением в России по научным исследованиями в психиатрии и организации судебно-психиатрической службы.