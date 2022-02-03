Детские загородные лагеря Екатеринбурга летом будут заполнять только на 75%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Детские загородные лагеря Екатеринбурга будут заполняться детьми на 75% из-за ситуации с коронавирусом. Персонал должен быть привит и иметь отрицательный ПЦР-тест, сообщил в четверг журналистам начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.

"Будут усилены меры против распространения коронавирусной инфекции. Прежде всего, это наполняемость загородных лагерей на 75%, обработка, требования к персоналу - обязательное наличие прививки и ПЦР", - сказал он.

Шевченко добавил, что вокруг Екатеринбурга 18 муниципальных загородных лагерей. Планируется, что их посетят за лето 2022 года около 24 тыс. детей.

В Свердловской области регистрируется стремительный рост ежедневного числа заражений коронавирусом, максимум зарегистрирован 3 февраля - 3 443 случая. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 235 726 случаев заражения, выписано 194 397 человек, умерли 10 028 человек.