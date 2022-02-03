Орлов: мастер-план по реновации Тынды будет основан на модернизации социнфраструктуры

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты при работе над мастер-планом по реновации города Тынды в Амурской области сделают акцент на модернизации социальной инфраструктуры и благоустройстве города. Об этом сообщил губернатор Василий Орлов во время совещания по развитию Тынды под руководством министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

По поручению президента РФ Владимира Путина необходимо разработать мастер-планы реновации административных центров субъектов ДФО, городов с населением более 50 тыс. человек. В Амурской области это города Благовещенск, Белогорск, Свободный, Тында, Циолковский.

"В мастер-плане основной акцент нужно сделать на реновации и модернизации социальной инфраструктуры и благоустройство. По поручению президента страны Владимира Владимировича Путина мы приступили к разработке плана по празднованию 50-летия БАМа и планируем включить в него все стратегически важные мероприятия по Тынде и всей зоне БАМа", - приводит пресс-служба слова Орлова.

По словам Чекункова, в мастер-плане также необходимо отразить историческую роль Тынды в период строительства Байкало-Амурской магистрали.

"Именно историческая роль Тынды как столицы БАМа должна быть отражена в мастер-плане и послужит основой для предложений, которые должны быть направлены на диверсификацию экономики, создание новых рабочих мест. Экономика города во многом опирается на железнодорожный сектор, но в будущем здесь должны появиться новые отрасли, предприятия. Со стороны министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики мы приложим все усилия, чтобы задействовать механизмы развития и помочь городу найти свое новое место в экономике Российской Федерации. Самое главное - сделать жизнь людей в городе более комфортной", - цитирует пресс-служба Чекункова.

Тында - город на севере Амурской области, является крупным транспортным узлом на северо-западе региона, расстояние от Благовещенска - 839 км. Является четвертым городом по численности населения в Приамурье, в нем проживают 32,8 тыс. человек. Тында - крупный транспортный узел на северо-западе Амурской области, в котором пересекаются линии Тайшет - Ургал и Бамовская - Беркакит.