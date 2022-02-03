Во Владимирской области ввели дистанционное закрытие больничных

ВЛАДИМИР, 3 февраля. /ТАСС/. Алгоритм дистанционного закрытия больничных листов начали отрабатывать в поликлиниках Владимирской области для разгрузки "красных зон" медучреждений. В ближайшее время в регионе появится возможность дистанционно открывать больничные листы, сообщил в четверг в ходе онлайн-брифинга и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области Артем Осипов.

"Вчера департамент здравоохранения издал распоряжение о дистанционном закрытии больничных листов. Сегодня поликлиники начали отрабатывать этот алгоритм. В самое ближайшее время мы рассмотрим вопросы об издании распоряжения о дистанционном открытии больничных листов", - сказал он.

Как пояснил Осипов, власти в первоочередном порядке налаживают процесс дистанционного закрытия листов для того, чтобы большому количеству пациентов, идущих сейчас на поправку, не пришлось возвращаться в поликлинику, где находятся пациенты, пришедшие на первичный прием.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии во Владимирской области зарегистрировано 92 722 случая заболевания, за последние сутки заболели 1 068 человек, госпитализировали - 186. Вылечились 82 738 пациентов, отмечено 3 109 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета в области достиг 55,8%.